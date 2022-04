Mediaworld lancia l'iPhone Week: sette giorni di sconti su iPhone ed accessori

In giornata, odierna, Mediaworld lancia l’iPhone Week, una nuova promozione attiva fino al 28 Aprile 2022 sia online che nei negozi. Protagonisti sono tantissimi modelli di iPhone ed accessori.

Partendo da iPhone 13, il modello da 256 gigabyte è disponibile ad 899 Euro, rispetto ai 1059 Euro di listino, mentre il modello da 512 gigabyte è disponibile a 1049 Euro, in calo rispetto ai 1289 Euro di listino.

iPhone 12 Mini da 64 gigabyte invece passa a 599 Euro, rispetto ai 719 Euro precedenti, mentre iPhone 12 da 64 gigabyte passa a 719 Euro, con un risparmio importante rispetto agli 839 Euro di listino. iPhone 12 da 128 gigabyte invece passa a 769 Euro, in calo dagli 889 Euro imposti dal produttore.

Tra i prodotti in offerta segnaliamo anche Apple Watch SE, che nella versione GPS Only con cassa da 44mm passa a 299 Euro, 40 Euro in meno dai 339 Euro di listino. Apple HomePod Mini invece è disponibile ad 89,99 Euro, 10 Euro in meno rispetto ai 99 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutti i dettagli sulle condizioni di vendita e spedizione, vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.