MediaWorld lancia il NO IVA su quasi tutti i prodotti: ecco cosa manca

Andando oltre all'offerta MediaWorld sulla sedia gaming Juventus, torniamo a dare un'occhiata a quanto presente sugli "scaffali virtuali" della popolare catena. A tal proposito, è stato lanciato il NO IVA.

Ebbene, si fa riferimento a un'iniziativa promozionale che proseguirà fino al 23 ottobre 2022 e che si basa sul prezzo di vendita dei prodotti in vigore alle ore 18:00 del 21 ottobre 2022. Ai clienti viene offerto di fatto uno sconto del 18,04% (scorporo dell'IVA del 22%) su miriadi di prodotti, come indicato sul portale ufficiale di MediaWorld.

Più precisamente, in quest'ultimo si legge che, per quel che concerne il sito Web, "la promozione è attiva su tutti i prodotti disponibili online AD ESCLUSIONE di: Tutti i prodotti partecipanti alle promozioni Sconto World (compreso i codici dell'addendum web), Dyson Days e Sport a tutto schermo il 21 ottobre dalle ore 18 alle ore 24; Tutti i prodotti che partecipano alle promozioni online: Solo per Oggi e Solo per il Weekend".

Ci sono però altre esclusioni importanti, da tutte le console a tutti i prodotti Apple, passando per i componenti PC e per i tablet Samsung Galaxy Tab S8. Si aggiungono poi diverse altre categorie escluse, ma per tutti i dettagli vi rimandiamo, oltre al sito Web MediaWorld, al regolamento completo dell'iniziativa. Insomma, se siete interessati, informatevi per bene, in quanto MediaWorld ha posto diverse limitazioni. In ogni caso, potete riconoscere i prodotti coinvolti dall'etichetta "NO IVA".

Per farvi un esempio concreto in merito a un prodotto coinvolto, c'è la cassa Bluetooth JBL Pulse 4. Quest'ultima viene infatti proposta a un prezzo pari a 163,91 euro sul portale MediaWorld. Sul sito Web si legge che il prodotto usualmente costerebbe 199,99 euro. In parole povere, è possibile risparmiare 36,08 euro, ovvero c'è uno sconto del 18,04%. Da notare che c'è la consegna gratuita e che la promozione rientra anche nell'iniziativa "Fine Serie" di MediaWorld, dunque potreste volerci dare un'occhiata prima che la disponibilità finisca.