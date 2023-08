Mediaworld lancia il No IVA e soundbar: sconti fino al 6 Agosto 2023

Mediaworld lancia in giornata odierna il No Iva su tutti i TV e soundbar, che sarà attivo fino al prossimo 6 Agosto 2023 su un’ampia gamma di prodotti.

Nella fattispecie, come si legge direttamente nella pagina, fino al 6 Agosto 2023 su tutti i tv e soundbar, i possessori della carta Mediaworld Club potranno godere dello scorporo dell’IVA del 22% pari ad uno sconto del 18,04% che sarà applicato a carrello nei profili con carta Mediaworld Club associata. L’offerta non è cumulabile con altre promozioni.

Ad essere interessati sono tantissimi modelli: ad esempio tra i TV OLED disponibili a prezzo ridotto troviamo il Samsung QE65S95BATXZT da 65 pollici con pannello OLED 4K, che ha un costo di listino di 3499,99 Euro e che è già scontato a 1999 Euro: a tale prezzo bisogna ridurre il 18,04% per ottenere quello finale. Disponibile in offerta anche l’LG OLEDEVO C3 da 42 pollici che ha un prezzo scontato di 1299 Euro, sempre con IVA compresa.

Tra i TV QLED in offerta segnaliamo il Samsung QE43QN90BATXZT da 43 pollici, per cui Mediaworld propone già uno sconto importante dai 1399,99 Euro e passa a 799 Euro.

La lista completa dei prodotti è disponibile direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutte le condizioni di vendita e spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.

