Mediaworld lancia i Lenovo Days: tanti sconti sui PC fino al 27 Marzo 2022

Non ci sono solo i Supersconti di Primavera Mediaworld. Quest'oggi la catena di distribuzione lancia anche i Lenovo Days, che propongono tante offerte su PC e notebook fino al 27 Marzo 2022 sia online che nei negozi.

Il Lenovo Ideapad 3 con AMD Ryzen 5, SSD da 512 gigabyte ed 8 gigabyte di RAM, basato sullo schermo da 15,6 pollici LCD Full HD, è disponibile a 529 Euro, 70 Euro in meno rispetto ai 599 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate mensili da 26,45 Euro al mese.

Il Lenovo Tab M10 FHD Plus da 10,3 pollici LTE con 128 gigabyte di storage invece passa a 219 Euro: in questo caso il risparmio è di 60 Euro rispetto ai 279 Euro di listino, con pagamento in 20 rate da 10,95 euro al mese.

Il Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ALC6, nella configurazione con AMD Ryzen 3, 8 gigabyte di RAM, SSD da 256 gigabyte, scheda grafica AMD Radeon Graphics e display da 23,8 pollici Full HD, invece, passa a 579 Euro, in calo dai 699 Euro di listino.

Segnaliamo anche il Lenovo Legion 5 con AMD Ryzen 7, SSD da 512 gigabyte, 16GB di RAM e display da 15,6 pollici, che viene proposto a 1499 Euro.