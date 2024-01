Mediaworld lancia la Mac Week: tanti sconti fino al 14 Gennaio 2024

Insieme alle nuove offerte solo online di Unieuro, anche Mediaworld lancia la nuova promozione. Questa volta si tratta della “Mac Week” che fino al 14 Gennaio 2024 permette di acquistare un’ampia gamma di prodotti a prezzi ridotti.

Il MacBook Air da 13 pollici con chip M2, nella configurazione con SSD da 256 gigabyte, viene proposto al prezzo di 1199 Euro, in calo rispetto ai 1529 Euro di listino, con consegna stimata tra il 9 e l’11 Gennaio 2024 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna e ritiro gratuito in negozio dall’11 Gennaio 2024, anche se quest’ultima data potrebbe cambiare a seconda del punto vendita scelto.

Tra gli altri sconti troviamo anche il MacBook Pro da 14 pollici con chip M3, CPU 8-core, GPU 10-core ed SSD da 512Gb, che viene proposto a 1999 Euro, in calo dai 2049 Euro di listino.

Non poteva mancare all’appello una promozione sul Mac Mini, nella variante M2 con SSD da 256 gigabyte, che è disponibile a 599 Euro, in calo dai 729 Euro di listino. La consegna è disponibile tra il 9 e l’11 Gennaio 2024 al prezzo di 4,99 Euro, mentre il ritiro in negozio non è disponibile almeno nel momento in cui stiamo scrivendo.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutte le informazioni sulla vendita e pagamento vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.