Mediaworld lancia i Mega Sconti di Aprile 2022: offerte fino al 50% su tanti prodotti

Aprile 2022 di Mediaworld si apre con i Mega Sconti che propongono offerte fino al 50% su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica. Ad essere protagonisti sono infatti tantissimi dispositivi legati al mondo dell’elettronica ed informatica.

Xiaomi Mi Smart Band 5 è disponibile a 34,99 Euro, 5 Euro in meno rispetto ai 39,99 Euro.

Il MacBook Air da 13 pollici con chip M1 ed SSD da 256 gigabyte è disponibile a 985,15 Euro, rispetto ai 1159 EUro di listino. Sempre fronte notebook, l’HP Victus 16 con processore i5-11400H, schermo da 16,1 pollici, 16GB di RAM, scheda grafica RTX 3050 con 4GB di memoria dedicata ed SSD da 512 gigabyte viene proposto a 959,20 Euro, dai 1199 Euro di listino.

L’iPhone 13 da 256 gigabyte può essere invece acquistato a 939 Euro, dai 1059 Euro di listino, ed è disponibile nelle colorazioni mezzanotte e galassia. Apple Watch SE GPS Only con cassa da 44mm in alluminio invece è disponibile a 329 Euro, in calo dai 339 Euro di listino.

Tra gli altri smartphone, invece, è disponibile il Samsung Galaxy A52s 5G a 299,99 Euro, in calo dai 469 Euro di listino. Lo Xiaomi 11T Pro 8/256GB invece passa a 599 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 699 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.