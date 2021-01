Mediaworld lancia i Mega Sconti: offerte su TV, smartphone e PC fino al 31 Gennaio

Mediaworld annuncia oggi il lancio dei "Mega Sconti", il nuovo volantino che sarà valido fino al prossimo 31 Gennaio 2021 e propone un'ampia gamma di promozioni su tante categorie di prodotti, tra cui TV, smartphone e PC.

Tra gli smartphone, il Samsung Galaxy S20+ 4G è disponibile a 689 Euro, per un risparmio importante se si tiene conto che di listino ha un prezzo di 1029 Euro. A prezzo ridotto è disponibile anche lo Xiaomi Mi 10T Pro con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di storage, a 549 Euro rispetto ai 649 Euro precedenti. Interessante anche la promozione proposta sull'Oppo Find X2 Pro, brandizzato Vodafone, che passa a 699,99 euro.

Passando ai PC, non possiamo non partire dall'offerta proposta su Huawei MateBook X Pro 2020 con schermo da 13,9 pollici, che può essere acquistato a 1499,25 Euro, per un risparmio di 500 Euro rispetto ai 1999 Euro imposti da Huawei. In sconto troviamo anche l'Acer Nitro 5, un. notebook da gaming da 17,3 pollici, che è disponibile a 1444,15 Euro.

Per quanto riguarda i TV, invece, il Samsung UE75TU7090UXZT da 75 pollici può essere acquistato ad 899 Euro, mentre l'UE65TU8070UXZT da 65 pollici passa a 699 Euro.

Il volantino completo può essere consultato attraverso questo indirizzo, ed è valido solo online.