Mediaworld lancia Mega Sconti: tante ottime offerte tech fino 31 dicembre

Dopo la chiusura del volantino “Buon Natale Tech” di Mediaworld del 24 dicembre, la catena di distribuzione propone la nuova iniziativa promozionale “Mega Sconti” fino al 31 dicembre prossimo, con moltissime offerte interessanti su una vasta gamma di dispositivi d’elettronica e informatica.

La nostra consueta rassegna dedicata al lancio dei volantini questa volta parte dagli smartphone in sconto, in particolar modo i modelli Xiaomi. Per la società cinese, Mediaworld propone innanzitutto il modello low-cost Xiaomi Redmi A1 a 107,99 euro nella versione nera con 32 GB di memoria e 2 GB di RAM, acquisto pensato solo per chi ha bisogno di funzionalità essenziali e null’altro. Segue dunque lo Xiaomi Redmi 10C a 118,99 euro, accompagnato infine dallo Xiaomi 11T Pro venduto a 419,40 euro anziché 699 euro.

In alternativa, facciamo notare alcune offerte su smartphone Samsung, tra cui il low-cost Samsung Galaxy A13 scontato da 219,99 euro a 159,99 euro, e il Samsung Galaxy S22 Ultra da 256 GB a 969,99 euro al posto di 1.379,99 euro, con consegna gratuita in caso di acquisto online.

Passiamo allora ai computer portatili in promozione: per quanto riguarda HP, troviamo il modello Pavilion 15-EG2016NL con Intel Core i7 di dodicesima generazione a 874,99 euro, o l’HP 15S-FQ5023NL con Intel Core i7 sempre di dodicesima generazione a 734,30 euro al posto di 1.049 euro. Altrimenti, Mediaworld rilancia il Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 a 712,49 euro e il Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 a 552,49 euro.

Chiudiamo la nostra rapida disamina delle offerte più interessanti con tre TV OLED in sconto, cominciando dall’LG OLED55A26LA 2022 a metà prezzo, ovvero a 848,99 euro anziché 1.699 euro. Segue il modello LG OLED48C26LB 2022 della linea OLED evo con display da 48 pollici, scontato da 1.699 euro a 1.274,25 euro. Infine, segnaliamo il Sony XR55A80K con schermo 4K da 55 pollici, sempre OLED, a 1.479,20 euro.

Tutte queste offerte sono valide sia online, sia presso i punti vendita Mediaworld, fino al 31 dicembre prossimo.

Tra le altre offerte del periodo abbiamo poi segnalato anche i tracker Tile in sconto su Amazon.