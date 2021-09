Mediaworld lancia i Megasconti: sconti fino al 50% su smartphone, TV e PC

Mediaworld lancia oggi il nuovo volantino online, valido fino al 29 Settembre 2021, che porta i Megasconti, con riduzioni di prezzo fino al 50& su tantissime categorie di prodotti, inclusi smartphone, TV e PC.

Partendo dai notebook, il Samsung Galaxy Book da 15,6 pollici con processore i5 può essere acquistato a 674,25 Euro, in calo rispetto agli 899 Euro di listino. In sconto anche il MacBook Air da 13 pollici con SSD da 256 gigabyte e chip Apple M1, che viene proposto a 1043,10 Euro: il prezzo è inferiore rispetto ai 1159 Euro imposti dal produttore di Cupertino. L'Huawei MateBook D15 da 15,6 pollici con processore Intel Core, invece, viene proposto a 636,75 Euro, in calo rispetto agli 849 Euro di listino.

Per quanto riguarda i TV, invece, segnaliamo lo sconto sull'LG 55UP78006LB da 55 pollici, a 545 Euro rispetto ai 779 Euro precedenti, mentre il Sony OLED KE48A9 da 48 pollici viene proposto a 1295,20 Euro ed il Philips 55OLED705 da 55 pollici passa a 996,75 Euro. L'LG 75NAN0796NF da 75 pollici, invece, è disponibile a 974,35 Euro, mentre il Samsung QLED QE55Q80A da 55 pollici passa ad 899 Euro. L'LG OLED65A16LA 2021 da 65 pollici, invece, può essere acquistato a 1599 Euro.

Infine, tra gli smartphone troviamo l'iPhone Xr da 64 gigabyte a 495,20 Euro, ma anche il Samsung Galaxy A22 a 197,91 Euro, lo Xiaomi Mi 11 Lite 6/128GB a 279 Euro ed il Motorola Razr brandizzato WindTre a 699 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.