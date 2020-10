Mediaworld lancia il nuovo Sottocosto: offerte spettacolari sulla migliore tecnologia

Mediaworld annuncia oggi il lancio del nuovo volantino, valido online e nei negozi fino all’11 Ottobre. La catena di distribuzione propone di nuovo il Sottocosto, con una serie di offerte speciali su tanti prodotti hi-tech.

Tra gli smartphone l’iPhone 11 da 128GB è disponibile a 749 Euro, rispetto agli 889 Euro di listino di Apple, mentre lo Xiaomi Redmi Note 9 Pro da 6/128GB passa a249 Euro, per un risparmio di 50 Euro. In sconto anche il Samsung Galaxy Note20, a 799 Euro, ma in sconto debutta anche il nuovo Samsung Galaxy S20 Fe, a 649 Euro. Interessante anche l'offerta sull'iPhone Se da 128GB, a 469 Euro per un risparmio di 80 Euro rispetto ai 549 Euro di listino.

Nella categoria degli indomabili, lo Xiaomi Mi Band 4 viene proposto a 19,99 Euro, mentre il Samsung Galaxy Watch Active2 con cassa da 44mm è disponibile in sconto a 199,99 Euro.

Non mancano le offerte sui prodotti d’informatica, qui l’Huawei MateBook D 14 da 14 pollici lo troviamo a 479 Euro, con il MacBook Air da 13 pollici con SSD da 256GB che passa a 979 Euro. L’iPad da 10,2 pollici del 2020 WiFi + Cellular invece passa a 399 Euro, ma ad essere interessante è anche l’offerta sull’iPad Pro da 11 pollici del 2020 da 128GB, che viene proposto a 799 Euro.

Fronte TV, la Panasonic OLED TX-55GZ950E da 55 pollici è disponibile a 999 Euro, mentre la QLED QE43Q60TAUXZT di Samsung da 43 pollici passa a 529 Euro. L’OLED KD55A8 di Sony invece viene proposto a 1699 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.