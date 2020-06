Mediaworld lancia il nuovo volantino: Eco Mania porta sconti sui TV fino al 24 Giugno

A fianco dei Mega Sconti lanciati nel weekend, Mediaworld propone anche un nuovo volantino, battezzato "Eco Mania" e che sarà disponibile online e nei punti vendita fino al 24 Giugno 2020. Al suo interno sono disponibili tantissime promozioni sui TV, vediamo quali sono.

Il Panasonic TX-50GX710E da 50 pollici può essere acquistato al prezzo di 389,35 Euro, rispetto ai 549 Euro di listino, mentre il TX-65GZ960E da 65 pollici passa a 1999,20 Euro, dai 2579 Euro, per un risparmio considerevole quindi.

Per quanto riguarda l'LG OLED55B9SLA, da 55 pollici anch'esso ovviamente Ultra HD 4K, invece, Mediaworld lo propone in offerta a 1279,20 Euro, 320 Euro in meno rispetto ai 1599 Euro precedenti. L'LG 55UM7050PLC.API da 55 pollici invece può essere acquistato a 389,35 Euro, ma chiaramente stiamo parlando di un TV che va a posizionarsi in un'altra fascia di mercato. L'OLED 55B9PLA da 55 pollici invece è disponibile a 1279,20 Euro, per un risparmio considerevole dai 1899 Euro di listino.

Samsung invece porta in volantino il QE65Q82RATXZT da 65 pollici a 979,30 Euro, dai 1499 Euro di listino, mentre il QE55Q90RATXZT da 55 pollici della serie Q90R invece può essere portato a casa a 1189,30 Euro. Il QE49Q70RATXZT da 49 pollici invece può essere acquistato a 699 Euro.

