Mediaworld lancia il nuovo volantino di maggio: sconti su tanti prodotti fino al 31/5

Mediaworld lancia in giornata odierna il nuovo volantino fine maggio 2021, che sarà disponibile fino al 31 del mese. Si chiama "La Partita si Gioca Dove Sei Tu", e propone un'ampia gamma di promozioni su prodotti d'elettronica ed informatica.

Tra i TV, il Sony OLED KE48A9 da 48 pollici può essere acquistato a 1399 Euro, 300 Euro in meno rispetto ai 1699 Euro di listino, mentre l'LG OLED 77C15LA da 77 pollici viene proposto a 3799 Euro: in questo caso il risparmio è più consistente se si tiene conto del fatto che di listino costa 4299 Euro. Il Samsung QLED QE75Q80TATXZT da 75 pollici può invece essere acquistato a 1799 Euro, 900 Euro in meno dai 2699 Euro di listino. L'LG OLED 65CX6LA da 65 pollici può invece essere acquistato a 1799 Euro.

Nel comparto informatica, segnaliamo la promozione sul MacBook Pro da 13 pollici con SSD da 256 gigabyte e chip M1, a 1379 Euro, 100 Euro in meno dai 1479 Euro di listino. L'iPad Air da 10,9 pollici del 2020 con 64 gigabyte di memoria, WiFi Only, invece passa a 649 Euro.

Non potevano mancare all'appello gli smartphone e smartwatch: iPhone 12 da 256 gigabyte passa a 1249 Euro, mentre lo Xiaomi Redmi Note 10S nella configurazione 6/128Gb è disponibile a 278 Euro. Il Samsung Galaxy S21+ 5G con 128 gigabyte di storage invece può essere acquistato a 799 Euro. Tra gli smartwatch, citiamo l'offerta sull'Apple Watch Series 6 GPS Only con cassa da 4mm a 439 Euro e lo Huawei Watch GT2 da 46mm a 129,99 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.