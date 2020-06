Mediaworld lancia il nuovo volantino: Mega Sconti fino al 5 Luglio 2020

Mediaworld lancia oggi il nuovo volantino, disponibile nei negozi ed online fino al 5 Luglio. Si chiama "Mega Sconti" e porta un'ampia gamma di offerte su tantissime categorie di prodotti, tra cui la telefonia, informatica ed i televisori.

Tra gli smartphone citiamo l'iPhone 11 da 128GB bianco ad 800,10 Euro, rispetto agli 899 Euro di listino. In sconto troviamo anche il Galaxy A20e nella colorazione black a 135,99 Euro, per un risparmio di 34 Euro dai 169,99 Euro di listino. Il Samsung Galaxy A71, sempre nella colorazione black, può invece essere portato a 344,25 Euro. Interessanti anche le offerte sugli smartwatch: il Suunto 5 All black passa a 296,10 Euro, mentre l'Amazfit Verge a 127,99 Euro,.

Per quanto riguarda il comparto d'intrattenimento domestico, il TV Samsung UE55RU8000UXZT da 55 pollici Ultra HD 4K è disponibile a 486,85 Euro, mentre l'LG OLED 55B9PLA da 55 pollici può essere portato a casa a 1274,15 Euro.

Interessante anche la promozione sul Lenovo Ideapad 5, che passa a 499,80 Euro, mentre il Samsung Galaxy Tab 10.1 del 2019 viene scontato a 164,99 Euro nella configurazione WiFi Only. L'SSD per interni Intel SSD 660P da 512 gigabyte viene scontato a 95,99 Euro, ma è interessante anche la ventola interna per PC Coolermaster Jetflo 120 a 14,99 Euro.

La lista completa degli sconti è disponibile a questo indirizzo.