Mediaworld lancia il nuovo volantino: Sottocosto fino al 9 Giugno

Dopo Unieuro, anche Mediaworld lancia oggi il nuovo volantino, valido sia online che nei negozi e che propone il Sottocosto fino al 9 Giugno, su vari prodotti d'elettronica ed informatica.

Dal fronte degli smartphone, Huawei P20 Lite è disponibile a 179 Euro, iPhone 8 da 64 gigabyte a 549 Euro, il Mate 20 Pro passa a 549 Euro ed il Galaxy S10 nella versione con 128 gigabyte di memoria interna può essere acquistato ad 849 Euro.

Per quanto riguarda i PC e tablet, l'iPad da 9,7 pollici del 2018 nella configurazione WiFi Only e 32 gigabyte di memoria interna può essere portato a casa a 349 Euro, mentre il MacBook Air da 13 pollici con processore Intel Core i5 passa a 799 Euro. E' disponibile in offerta anche il Surface Pro 6 con CPU i5 e 128 gigabyte di memoria a 799 Euro.

Tante anche le offerte per il mercato televisivo: l'LG OLED55B8 da 55 pollici in offerta passa a 1199 Euro, mentre il Sony KD55XF8596 può essere acquistato a 699 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori.

Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.