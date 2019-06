Mediaworld lancia le occasioni di fine serie: ecco i migliori sconti

Dopo il weekend No IVA, Mediaworld torna nuovamente alla carica con una promozione sui prodotti di fine serie, che possono essere acquistati a prezzi molto convenienti.

Ad esempio, la Panasonic Lumix DC-G9EG-K è disponibile a 1199 Euro dai precedenti 1699,99 Euro. Apple Watch Series 3 da 42 millimetri passa da 439 a 399 Euro.

Tra le offerte più interessanti citiamo anche quella sul TV LG da 32 pollici a LED, che passa da 219 a 199 Euro, per un risparmio di circa 20 Euro rispetto a quello precedente.

In sconto troviamo anche la Security Standard di Norton Symantec per un dispositivo, che nella versione che offre copertura per un anno è disponibile a 14,99 Euro. Sempre da questo fronte, la Total Protection per dieci dispositivi di McAfee può essere portata a casa a 29,99 Euro.

Infine, citiamo anche la promozione sul giradischi per vinili Thorens TD203 Gloss Back, che supporta la velocità a 33 e 45 giri e che può essere acquistato al prezzo speciale di 599 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori.

Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.