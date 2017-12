Mediaworld lancia le offerte di fine anno: sconti su smartphone e tv!

Continuano le offerte su, nonostante ormai il periodo dei regali sia terminato con il Natale. Il distributore italiano ha lanciato oggi i, una serie di offerte "più ricercate" che saranno disponibili da oggi, 27 Dicembre, fino al 31.

Gli sconti abbracciano molte categorie, tra cui smartphone, prodotti d'informatica, e televisori.

Per quanto riguarda gli smartphone, citiamo l'Huawei P10 Black brandizzato Vodafone a 399 Euro contro i 679 Euro di listino, lo stesso prezzo imposto alla variante silver. Sempre dal fronte Huawei, è disponibile anche il P10 Lite Black, anch'esso brandizzato Vodafone, a 249 Euro, a fronte di un risparmio di 100 Euro tondi contro i 349 Euro di listino.

Per gli utenti Apple, è disponibile l'iPhone 6 da 32 gigabyte, grigio siderale, a 379 Euro. Prezzo vantaggioso anche per l'LG G6 Blue brandizzato Vodafone, disponibile a 399 Euro, con un risparmio netto del 46,70%, mentre dal fronte telefonia vi segnaliamo anche il Motorola Moto C a 74,99 Euro.

A livello di computer, segnaliamo l'MSI Aegis TI3 VR7RE SLI-010EU a 3999 Euro contro i 4499 Euro di listino.

A livello di monitor e televisori, il Sony Bravia KD55XE9305 è disponibile a 1499 Euro, un prezzo molto vantaggioso per portare a casa una smart tv LED da 55 pollici Ultra HD 4K con diitale terrestre e satellitare incorporato.

La lista completa delle promozioni, che saranno disponibili fino al prossimo 31 Dicembre, è disponibile a questo indirizzo.