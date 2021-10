MediaWorld lancia le offerte sui PC compatibili con Windows 11

Microsoft ha ufficialmente rilasciato Windows 11 nella giornata del 5 ottobre 2021. Ovviamente c'è un po' di "confusione" da parte degli utenti, dato che per qualcuno può risultare un po' "complesso" comprendere quali computer sono compatibili con Windows 11. In questo contesto, MediaWorld vuole aiutare gli utenti.

Infatti, sul portale ufficiale di MediaWorld è comparsa una pagina dedicata ai portatili idonei all'aggiornamento gratuito al nuovo OS. Chiaramente, la nota catena ha colto l'occasione per mettere in evidenza anche alcune offerte relative a notebook che dispongono di tutti i requisiti per far girare Windows 11. Così facendo, gli utenti possono effettuare una scelta maggiormente consapevole, evitando quei modelli che potrebbero riscontrare problematiche in fase di update. La selezione dei prodotti viene infatti effettuata da MediaWorld.

Per citare alcune offerte che rientrano nell'iniziativa promozionale, Microsoft Surface Pro 7 (128GB/i5) viene proposto a 799 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 1069 euro, dunque si tratta di un possibile risparmio di 270 euro. Non manca poi una promozione sul modello Acer Swift 3 SF314-43-R31A (AMD Ryzen 5-5500U), che viene ora venduto a 642 euro (anziché 769 euro, sconto di 127 euro). Se, invece, volete scendere un po' con il prezzo, potrebbe interessarvi approfondire, ad esempio, Acer Swift SF114-34-C7ZJ (Intel Celeron-N4500), proposto a 329 euro (precedentemente 399 euro, il risparmio è di 70 euro).

Insomma, MediaWorld sta effettuando le sue proposte relativamente al rilascio del nuovo OS di Microsoft. A proposito di quest'ultimo, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al nostro approfondimento relativo all'arrivo di Windows 11, nonché allo speciale che vi aiuta a comprendere se vi conviene aggiornare a Windows 11 sin da subito oppure no.