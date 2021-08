MediaWorld lancia gli OPPO Days, quanti sconti sugli smartphone e non solo!

Dopo aver trattato l'offerta di Unieuro su OPPO Find X3 Lite, torniamo a dare un'occhiata alle promozioni legate al noto brand. Infatti, MediaWorld ha lanciato l'iniziativa "OPPO Days", che mette in sconto molti smartphone e non solo.

Più precisamente, fino al 25 agosto 2021 sarà possibile per gli utenti usufruire di parecchie promozioni dedicate a dispositivi del succitato produttore. Basta collegarsi alla pagina del sito Web ufficiale di MediaWorld dedicata agli "OPPO Days" per comprendere meglio il numero di sconti disponibili. Tra l'altro, non sono coinvolti solamente dispositivi mobili, dato che la smartband OPPO Band Style è scesa a 39,90 euro (al posto dei precedenti 69,99 euro, sconto di 30,09 euro), mentre lo smartwatch OPPO Watch (46mm) è ora venduto a 239,99 euro (prima costava 299,99 euro, quindi il risparmio è pari a 60 euro). C'è poi anche OPPO Band, adesso proposta a 34,99 euro (e non più a 49,99 euro, sconto di 15 euro).

Arrivando invece agli smartphone, potrebbe interessarvi approfondire, ad esempio, l'offerta legata a OPPO A53s, venduto a 169,99 euro (in precedenza 199,99 euro, risparmio di 30 euro). Non manca poi il modello OPPO Find X3 Neo, proposto a 659 euro (e non più a 799,99 euro, sconto pari a 140,99 euro), così come sono in sconto anche OPPO A94 5G (299 euro), OPPO A53 (144,99 euro), OPPO A15 (123,99 euro) e OPPO A54 5G (239 euro).

Ci teniamo in ogni caso a precisare che le promozioni citate sono disponibili solamente online. Per il resto, se volete approfondire i dispositivi coinvolti, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye Tech potete trovare parecchie informazioni in merito. Ad esempio, potrebbe interessarvi consultare la nostra recensione di OPPO Band, nonché l'analisi di OPPO A94 5G, giusto per citarne due.