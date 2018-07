Mediaworld lancia il Red Friday: iPhone X, iMac, notebook e TV in offerta

E' il giorno del Red Friday su Mediaworld. Parte, infatti, nella giornata di oggi, la due giorni di sconti del colosso della distribuzione italiana, che fino al prossimo 8 Luglio sconterà tanti prodotti direttamente sul proprio sito web e nei punti vendita. Abbiamo dato una breve letta ai prodotti in offerta, e non mancano le sorprese.

Mediaworld, infatti, ha dedicato un'intera sezione del volantino agli iPhone, dal momento che ne ha scontati diversi modelli.

L'iPhone X da 64 gigabyte, argento, può essere portato a casa ad 899 Euro, mentre la versione da 256 gigabyte grigio siderale è scontata di poco più di 260 Euro, a 1099 Euro. Non mancano chiaramente gli altri modelli: iPhone 8 da 64 gigabyte, ad esempio, viene venduto a 659 euro, ma sono disponibili anche in altre colorazioni.

A livello di smartphone, invece, è disponibile in promozione l'Huawei P20 Lite a 299 Euro, ZenFone 3 di Asus da 32 gigabyte a 159 Euro, Galaxy S8 Silver di Samsung a 449 Euro, Xiaomi Redmi Note 5 da 64 gigabyte a 199 Euro, Huawei P20 Black a 569 Euro ed anche il Galaxy S9 Blue a 699 Euro.

Per quanto riguarda gli smartwatch, la promozione più interessante è senza dubbio quella sul Gear S3 Frontier Black di Samsung, a 299 Euro, senza dimenticare Huawei Watch 2 Carbon Black a 199 Euro, FitBit Charge 2 Nero Small a 99,99 Euro, Xiaomi Mi Band 2 Black a 19,99 Euro ed altre promozioni sulle custodie ed accessori.

Il computer in promozione che salta immediatamente all'occhio è l'iMac da 21,5 pollici con processore dual core i5, hard disk da 1 terabyte ed 8 gigabyte di RAM, che può essere acquistato a 999 Euro.

L'offerta per i televisori invece è molto ampia: si parte da 1399 Euro per l'OLED da 55 pollici di LG, passando per i 999 Euro del Sony KD65XE7096B, per arrivare ai 499 Euro del Panasonic TX-55EX633E.

La lista completa dei prodotti in promozione è disponibile a questo indirizzo.

