Mediaworld lancia il Red Friday con lo Sconto Subito fino a 400 Euro:

In risposta al nuovo volantino Euronics di Maggio 2022, Mediaworld lancia oggi il "Red Friday" con lo "Sconto Subito", che consente di ottenere riduzioni fino a 400 Euro. L'iniziativa promozionale è disponibile in negozio online, e sarà attiva fino al 2 Giugno 2022.

Come fatto da Euronics, anche in questo caso lo Sconto Subito aumenterà in base alla spesa:

Spendendo almeno 500 Euro si otterrà uno sconto di 50 Euro

Ovviamente, lo sconto sarà visibile direttamente nel carrello sui prodotti che sono disponibili direttamente nella pagina sul sito Mediaworld.

Come leggiamo nei termini e condizioni, sono esclusi dalla promozione tutti i prodotti che fanno parte delle promozioni "Computer che passione" e "La Casa Per Me", oltre che "Solo Per Oggi", "Solo per il weekend", "Componenti per PC", ma anche le console, i prodotti demo units e quelle a marchio Dyson, Smeg, Miele e Liebherr, ma anche i prodotti ceduti nell'ambito di abbonamenti (per telefonia, internet, tv e simili), prevendite e prenotazioni, prodotti d'editoria, Gratta e Vinci, polizze, liste nozze e simili ed articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e servizi Mediaworld.