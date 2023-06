Mediaworld lancia il Red Friday: un weekend di sconti imperdibili fino al 18 Giugno

In vista del weekend, Mediaworld lancia il “Red Friday”, una nuova promozione valida fino al 18 Giugno 2023 che propone una serie di offerte su tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica.

Nel comparto telefonia segnaliamo l’iPhone 14 Pro da 256 gigabyte a 1269 Euro, in calo del 13% dai 1469 Euro di listino, ma anche l’Honor X8A da 128 gigabyte a 179,99 Euro, il 33% in meno dai 269,99 Euro imposti dal produttore ed il Redmi 10C nella variante 3/64GB a 119 Euro, con un risparmio del 33% dai 179,99 euro imposti dal produttore.

Nella sezione informatica invece il MacBook Air da 13 pollici con chip M2 ed SSD da 256 gigabyte viene proposto a 1199 Euro, l’11% in meno dai 1349 Euro di listino, mentre il Lenovo Ideapad 3 da 15,6 pollici passa a 649 Euro, il 31% in meno rispetto ai 949,99 Euro di listino. Interessante anche lo sconto sul Samsung Galaxy Tab S7 FE da 64 gigabyte, proposto a 427,99 Euro, il 38% in meno dai 699,99 Euro di listino.

Non mancano all’appello anche i TV: il Samsung QE50Q80BATXZT da 50 pollici è disponibile in sconto a 548,99 Euro, il 45% in meno dai 999,99 Euro di listino, mentre l’LG NanoCell 55NANO766QA da 55 pollici è in sconto a 499 Euro, il 37% in meno rispetto ai 799,99 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.