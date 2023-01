Mediaworld lancia il Red Weekend: 3 giorni di grandi offerte

Mediaworld lancia oggi il Red Weekend, il nuovo volantino valido solo online che per tre giorni proporrà tanti sconti su tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica, con tanto di consegna gratuita.

Il Samsung Galaxy A53 5G nella versione da 128 gigabyte è disponibile a 372,99 Euro, il 20% in meno rispetto ai 469,99 Euro di listino, con spedizione gratuita. In sconto troviamo anche lo Xiaomi Redmi 10 2022 con 128 gigabyte di storage, che viene proposto a 169,99 Euro, il 26% in meno dai 229,99 Euro di listino, mentre lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro è disponibile a 219,99 Euro, il 33% in meno dai 329,99 Euro imposti dal produttore, mentre il Samsung Galaxy A33 5G da 128 gigabyte passa a 319,99 Euro, il 17% in meno dai 389,99 Euro di listino.

Per coloro che sono alla ricerca di un iPhone, invece, Mediaworld propone iPhone 13 da 256 gigabyte a 979,99 Euro, il 7% in meno dai 1059 Euro precedenti. Sempre restando in ambito top di gamma, il Samsung Galaxy S22 Ultra da 512 gigabyte viene proposto a 1179,99 Euro, il 20% in meno dai 1489,99 Euro di listino. In sconto anche il Samsung Galaxy Z Flip4 da 256 gigabyte, a 949,99 Euro.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.