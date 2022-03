Mediaworld lancia il Red Weekend: grandi offerte fino al 20 Marzo 2022

Mediaworld in giornata odierna lancia il Red Weekend, un nuovo volantino che propone tantissime offerte fino al prossimo 20 Marzo 2022. Ad essere protagonisti sono TV, ma anche smartphone e PC ed in generale prodotti d’elettronica di consumo.

Partendo dai TV, l’LG 50UO75006LF 2021 da 50 pollici viene proposto a 391 Euro, in calo dai 569 Euro di listino, mentre il Samsung QLED QE43Q60A da 43 pollici passa a 599 Euro, in calo di 200 Euro se si tiene conto che di listino costa 799 Euro. Il Samsung UE43AU9070 da 43 pollici, invece, passa a 469 Euro: in questo caso il risparmio è di 200 Euro. Il Sony OLED KE48A9 da 48 pollici può essere invece portato a casa a 1199 Euro, con un risparmio di 400 Euro rispetto ai 1599 Euro di listino.

Cambiando categoria, tra gli smartphone citiamo lo Xiaomi Redmi Note 10 5G nella versione 4/128Gb a 199 Euro, 50 Euro in meno rispetto ai 249 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy Z Flip3 5G da 128 gigabyte può essere portato a casa ad 848 Euro. Tra gli iPhone, invece, segnaliamo l’iPhone 13 da 512 gigabyte a 1125 Euro, in calo rispetto ai 1289 Euro di listino.

L’iMac da 24 pollici con M1 ed SSD da 512 gigabyte invece passa a 1749 Euro, rispetto ai 1949 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata a questo indirizzo.