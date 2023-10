Mediaworld lancia il Red Weekend: offerte da paura fino al 29 Ottobre

Mediaworld lancia oggi una nuova promozione, che propone il “Red Weekend” fino al 29 Ottobre 2023, con un’ampia gamma di prodotti in sconto da varie categorie. Vediamo quali sono le offerte più interessanti.

La soundbar Samsung HW-S800B/ZF è disponibile a 399 Euro, dai 749 Euro di listino, mentre la soundbar + subwoofer HW-B650/ZF viene proposta a 170,99 Euro dai 349 Euro proposti dal produttore.

Nella sezione periferiche, invece, troviamo l’SSD esterno Mobile Power Plus X200 a 64,99 euro, in calo rispetto ai 68,84 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Chiaramente, Mediaworld permette anche di effettuare il pagamento a rate alle condizioni previste per ciascun prodotto, e come sempre per le stime di spedizione e consegna vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti. Analogamente a quanto fatto in altre circostanze, il consiglio è di effettuare l’ordine a stretto giro in caso d’interesse nei confronti di uno o più prodotti.