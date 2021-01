MediaWorld lancia Red Weekend: ottima offerta su iPhone 12 mini!

Dopo aver lanciato le offerte del giorno, MediaWorld ha dato il via all'iniziativa "Red Weekend", che propone parecchie promozioni relative a svariati prodotti tecnologici. Tra gli sconti più validi, troviamo quello relativo allo smartphone iPhone 12 mini.

Infatti, il dispositivo viene venduto a 799 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, in precedenza il costo del prodotto era pari a 889 euro, dunque si tratta di un possibile risparmio di 90 euro. Da notare il fatto che la promozione è valida solamente online. Vi ricordiamo che questa variante dello smartphone dispone di 128GB di memoria interna. Le colorazioni messe in offerta da MediaWorld sono Nero, Blu, Verde, (PRODUCT)RED e Bianco. Insomma, c'è anche una certa possibilità di scelta.

Lo sconto è sicuramente interessante, considerando che si tratta di uno degli ultimi arrivati in casa Apple. Giusto per farvi un esempio concreto, Amazon Italia offriva il dispositivo a 825,56 euro durante il Blue Monday (ci riferiamo sempre alla variante da 128GB). Oggi invece la versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos propone iPhone 12 mini proprio a 799 euro. Per quel che concerne gli altri store principali, Unieuro vende invece lo smartphone a un prezzo di 839 euro.

Per il resto, potete trovare gli altri sconti lanciati nel contesto dell'iniziativa "Red Weekend", che sarà attiva da oggi 28 gennaio 2021 fino al 31 gennaio 2021, consultando la pagina ufficiale. Nel caso siate arrivati in ritardo, potete verificare che le offerte riportate in questa notizia erano attive al momento della pubblicazione mediante Wayback Machine.