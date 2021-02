MediaWorld lancia i Regali di San Valentino: sconti su molti prodotti

Dopo aver trattato le offerte per il weekend relative agli smartphone, "torniamo" da MediaWorld per via del lancio di un'altra iniziativa promozionale, chiamata "Innamorati della tecnologia". Si fa ovviamente riferimento all'imminente San Valentino, nonché ai rispettivi regali.

In particolare, come potete vedere sul portale ufficiale di MediaWorld, la nota catena ha avviato svariate offerte relative ai prodotti più disparati, dai computer agli smartphone, passando per i televisori e per molto altro. Queste promozioni, iniziate a partire da oggi 6 febbraio 2021, andranno avanti fino al 14 febbraio 2021. Ricordiamo che San Valentino quest'anno sarà di domenica (manca praticamente una settimana).

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per mettere le mani su qualche regalo tecnologico interessante. Giusto per farvi degli esempi concreti, iPhone 12 mini da 128GB viene proposto a 839 euro, mentre iPhone SE 2020 da 64GB costa 459 euro. Non manca poi Amazon Echo Dot di quarta generazione a 39,99 euro, nonché Amazon Echo Show 5 a 54,99 euro.

Come di consueto, le offerte disponibili vanno ben oltre quelle riportate, che rappresentano semplicemente una selezione per farvi comprendere meglio quali sono i prodotti in sconto. Potete approfondire tutte le promozioni del caso consultando il link presente in fonte, che porta alla pagina legata all'iniziativa "Innamorati della tecnologia".