MediaWorld lancia i Samsung Galaxy Days: offerte su smartphone e altro

Non c'è solamente il volantino "Muoviti Smart" in questi giorni da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato anche altre iniziative promozionali. Tra queste, fanno capolino i "Samsung Galaxy Days", ovvero due giornate di sconti.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, nella pagina principale del portale ufficiale di MediaWorld è comparso un banner che annuncia il fatto che queste promozioni sono già attive. I "Samsung Galaxy Days" andranno avanti fino al 24 marzo 2021, mettendo in sconto smartphone, tablet, smartwatch e altri prodotti dell'azienda sudcoreana.

Più precisamente, basta collegarsi all'apposita pagina per dare un'occhiata alle offerte che rientrano in questa iniziativa. Giusto per farvi qualche esempio concreto in merito ai dispositivi coinvolti, Samsung Galaxy S20 FE, brandizzato Vodafone e in variante 4G, viene proposto a 599 euro (al posto dei 669 euro precedenti). Non manca poi Samsung Galaxy Tab A7 venduto a 199 euro (versione Wi-Fi, prima costava 239,99 euro), nonché Samsung Galaxy Watch Active proposto a un prezzo di 149,99 euro (40 mm, Gold, in precedenza veniva venduto a 179,99 euro).

In ogni caso, quelli citati sono chiaramente solamente alcuni dei modelli coinvolti nell'iniziativa "Samsung Galaxy Days". Insomma, quest'ultima potrebbe fare gola a una certa tipologia di utente, che magari stava già tenendo d'occhio qualche prodotto tra quelli messi in offerta da MediaWorld.