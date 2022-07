Mediaworld lancia la Samsung Week: fino a 250 Euro di sconto immediato

Disponibile da Mediaworld, sia nei punti vendita fisici che online, la Samsung Week. Fino al 17 Luglio 2022, infatti, la catena di distribuzione permette di ottenere uno sconto immediato alla cassa fino a 250 Euro su tantissimi prodotti, tra cui smartphone e tv.

Gli sconti si articolano su tre fasce, i cui importo varia chiaramente a seconda della spesa:

50 Euro di sconto con una spesa di almeno 250 EUro

100 Euro di sconto con una spesa minima di almeno 500 Euro

250 Euro di sconto con una spesa di almeno 1000 Euro

La pagina dedicata dà anche la possibilità di filtrare i prodotti in base ai propri interessi. Attenzione alle restrizioni però: Mediaworld sottolinea che sono esclusi dalla promozione i prodotti che partecipano al volantino “La cucina dei tuoi sogni”, ma anche quelli che rientrano nelle offerte Solo Per Oggi e Solo per il Weekend, oltre che gli abbonamenti, i prodotti digitali, i Gratta e Vinci, le polizze, e le liste nozze e similari.

Per ogni prodotto è anche possibile effettuare il pagamento in cinque o dieci rate mensili alle condizioni previste ed indicate direttamente nelle pagine singole che consigliamo di visitare per tutti i dettagli.

La lista completa degli sconti della Samsung Week può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.