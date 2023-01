Mediaworld lancia la Samsung Week: fino a 250 Euro di sconto alla cassa

Mentre da Unieuro parte la TV OLED Week, Mediaworld quest'oggi lancia la Samsung Week che fino al 29 Gennaio 2023 propone fino a 250 Euro di sconto immediato alla cassa su tantissimi prodotti, inclusi TV, smartphone, tablet e PC.

Come avvenuto in altre circostanze, anche in questo caso l'importo dello sconto varia a seconda della spesa. Nello specifico, le fasce sono la seguenti:

Con una spesa di almeno 250 Euro, sconto di 50 Euro

sconto di 50 Euro Con una spesa di almeno 500 Euro , sconto di 100 Euro

, sconto di 100 Euro Con una spesa di almeno 1000 Euro, sconto di 250 Euro

Come si può vedere direttamente nella pagina dedicata sul sito di Mediaworld, la promozione è attiva su tutti i prodotti Samsung ad eccezione di quelli inclusi nell'allegato A del regolamento, le parti di ricambio utilizzate nei servizi di riparazione, i prodotti presenti nelle promozioni "Solo Per Oggi" e "Solo Per il Weekend", i ricondizionati, e gli abbonamenti (incluse prevendite e prenotazioni).

Lo sconto sarà visibile direttamente nel carrello: ad esempio sul Samsung QE65QN90BATXZT da 65 pollici che viene venduto a 1849 Euro (comunque a prezzo ridotto dai 2799,99 Euro di listino), è possibile godere di una riduzione aggiuntiva di 250 Euro che porta il totale a 1599 Euro, davvero molto conveniente.