MediaWorld lancia uno sconto importante su Samsung Galaxy A14: è Top Seller

Al netto dell'offerta sugli auricolari Samsung Galaxy Buds Live, vale la pena soffermarsi anche su altre iniziative promozionali lanciate dalla popolare catena operante sul territorio nostrano. Tra queste, rientra uno sconto non di poco conto relativamente allo smartphone low cost Samsung Galaxy A14.

Più precisamente, quest'ultimo viene ora proposto a un costo di 146,99 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. È proprio dal sito Web della ben nota catena che si apprende che usualmente il prezzo consigliato sarebbe di 229,99 euro. In parole povere, effettuando un rapido calcolo si comprende che lo sconto è di 83 euro.

Capite bene insomma che si tratta di una potenziale occasione ghiotta per coloro che sono alla ricerca di uno smartphone Android che non costi troppo, visto che si scende anche sotto la "barriera psicologica" dei 150 euro. D'altronde, nella home page del portale MediaWorld lo smartphone rientra già tra "I più venduti". Vale in ogni caso la pena notare che l'iniziativa promozionale rientra nel volantino Let's Go Summer di MediaWorld, che proseguirà fino al 9 agosto 2023.

Per il resto, facendo riferimento alla scheda tecnica di Samsung Galaxy A14, il modello coinvolto nell'offerta di MediaWorld dispone di 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, così come è in colorazione Black (le altre al momento in cui scriviamo vengono vendute a prezzi più elevati). Potrebbe però interessarvi raggiungere direttamente il portale ufficiale di Samsung per ulteriori dettagli.

