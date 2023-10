MediaWorld lancia uno sconto interessante sul tablet Samsung Galaxy Tab A8

Dopo aver approfondito l'iniziativa Sottocosto di MediaWorld, vale la pena tornare a fare riferimento alla ben nota catena operante sul territorio nostrano. Infatti, quest'ultima ha avviato un ampio numero di promozioni legate al mondo della tecnologia, tra cui c'è anche uno sconto interessante sul tablet Samsung Galaxy Tab A8.

Più precisamente, il modello Samsung Galaxy Tab A8 viene venduto a un prezzo pari a 169 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web si apprende che usualmente il costo del dispositivo sarebbe di 279,99 euro. Si fa insomma riferimento a un possibile risparmio del 39,64%.

A conti fatti, dunque, lo sconto è di 110,99 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno, considerando anche si fa riferimento a un tablet Android low cost che può risultare interessante anche per essere utilizzato come "dispositivo di famiglia". Il modello proposto da MediaWorld è quello in colorazione Gray.

A proposito invece della scheda tecnica di Samsung Galaxy Tab A8, il dispositivo Wi-Fi dispone di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Il display ha diagonale di 10,5 pollici e risoluzione 1920 x 1200 pixel. Tuttavia, se vi interessa approfondire maggiormente quanto proposto dal tablet, potreste voler approfondire direttamente il portale ufficiale di Samsung.