MediaWorld lancia il primo sconto sul nuovo iPhone SE 2022, in preordine

Non sono disponibili solamente le Offerte Solo per il Weekend da MediaWorld. Infatti, la popolare catena ha lanciato anche uno sconto sul non ancora uscito smartphone iPhone SE 2022.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il prezzo a cui il dispositivo viene proposto, nella sua variante da 64GB in colorazione Mezzanotte, è pari a 515 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe di 529 euro. D'altronde, il prezzo indicato sul sito Web ufficiale di Apple per questo modello è proprio quello. Insomma, chiaramente, visti anche i rapidi tempi con cui è arrivata la promozione, lo sconto non è propriamente dei più consistenti, ma era interessante notare che il dispositivo è già in offerta.

Per chi non lo sapesse, iPhone SE 2022 è ancora in fase di preordine, dato che l'effettiva disponibilità del prodotto partirà dalla giornata del 18 marzo 2022. La fase di prevendita è invece iniziata l'11 marzo 2022. Insomma, si fa riferimento a uno smartphone che di fatto deve ancora approdare sul mercato. Per intenderci, iPhone SE di terza generazione è stato annunciato l'8 marzo 2022.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che Amazon ha "risposto" a MediaWorld. Infatti, il modello da 64GB in colorazione Mezzanotte di iPhone SE 3 viene proposto anche in questo caso a 515 euro (sempre in preorder). Lo stesso avviene da Unieuro, visto che il prezzo è sceso proprio a 515 euro. Insomma, si sta già configurando una prima "battaglia all'ultimo sconto" tra le varie catene.