Mediaworld lancia lo Sconto World fino al 50%: il meglio della tecnologia a prezzo ridotto

Nuovo volantino lanciato in giornata odierna da Mediaworld, che propone lo “Sconto World” con tantissime offerte fino al 50% su un’ampia gamma di prodotti legati alla tecnologia.

L’iPhone 12 da 128 gigabyte può essere acquistato a 739 Euro, con un risparmio del 17% rispetto agli 889 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy S22+ da 128 gigabyte passa ad 899 Euro, il 17% in meno dai 1079 Euro proposti in precedenza. Interessante anche lo sconto su Apple Watch Series 7 GPS Only con cassa da 45mm, che può essere acquistato a 408,03 Euro, il 13% in meno dai 469 Euro di listino. Lo Xiaomi 12 Lite nella versione 8/128Gb invece passa a 449 Euro, con un risparmio del 10% dai 499 Euro precedenti.

In offerta anche diversi prodotti dal mondo dell’informatica: l’iPad WiFi Only con 256 gigabyte di memoria è disponibile a 475,15 Euro, il 15% in meno rispetto ai 559 Euro precedenti, mentre il monitor LG 24MK600M da 24 pollici può essere portato a casa a 125,99 Euro, il 30% in meno dai 179,99 Euro precedenti.

Tra i TV, invece, segnaliamo l’LG OLED evo OLED55C26LD da 55 pollici a 1499 Euro, il 25% dai 1999 Euro di listino. Il Sony XR48A90KAEP OLED da 48 pollici invece passa a 1799 Euro, il 10% in meno rispetto ai 1999 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.