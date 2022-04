MediaWorld lancia Sconto World, sconti fino al 50%: c'è iPhone 13

Non ci sono solamente offerte legate al mondo gaming da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha avviato anche delle promozioni relative al settore tech in generale. In questo contesto, sono ora disponibili sconti fino al 50% su parecchi prodotti.

Più precisamente, l'iniziativa Sconto World, che proseguirà fino al 30 aprile 2022, mette in offerta molti dispositivi appartenenti a un buon numero di categorie. Si va dagli smartphone ai portatili, passando per televisori, elettrodomestici e altro, come d'altronde da tradizione delle grandi catene nostrane. Tra l'altro, c'è anche il Tasso 0: capite bene che potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per più di qualcuno.

In ogni caso, in questa sede effettueremo alcuni esempi di prodotti al centro delle promozioni di MediaWorld. Tra questi c'è l'iPhone 13 da 128GB, che nella colorazione Mezzanotte, ma in realtà anche in quelle Blu e (PRODUCT)RED, viene adesso venduto a 826,32 euro, al posto dei precedenti 939 euro (in questo caso c'è dunque un possibile risparmio del 12%, che potrebbe risultare intrigante se consideriamo che si fa riferimento a un dispositivo annunciato da non troppo tempo).

Uno sconto più consistente è invece quello relativo a Xiaomi 11 Lite 5G NE da 8/128GB, dato che si arriva al 44,32%. Infatti, questo modello, "brandizzato" Vodafone, viene ora proposto a 249,99 euro, mentre in precedenza il prezzo ammontava a 449 euro. Insomma, ci sono degli sconti non di poco conto da MediaWorld in questo periodo: potreste dunque voler dare un'occhiata al sito Web ufficiale della ben nota catena.