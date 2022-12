Mediaworld lancia lo Sconto Subito Xmas: sconti immediati fino a 400 Euro

Mediaworld lancia oggi la prima promozione di Natale. Si tratta dello "Sconto Subito Xmas" che fino all'8 Dicembre, sia in negozio che online, permette di ottenere uno sconto immediato alla cassa di 400 Euro.

Le fasce di sconto sono tre e variano a seconda della spesa:

Sconto di 75€ con una spesa di almeno 500€

Sconto di 150€ con una spesa di almeno 1000€

Sconto di 400€ con una spesa superiore a 2000€

Beneficiano di questo sconto tutti i prodotti disponibili, ad esclusione di quelli che partecipano ai Dyson Days, Chromebook Days, La Cucina dei Tuoi Sogni, Inizia la giornata con la giusta tecnologia, Mac Week, Scegli il regalo tech per te e per chi ami, oltre che gli sconti solo per oggi e solo per il weekend. Non è possibile nemmeno godere delle riduzioni sui ricondizionati, sui prodotti Dyson, i grandi e piccoli elettrodomestici a marchio SMEG, i robot a marchio iRobot, le console, i tablet Samsung S8, S8+, S8 Ultra (S8 Family), i dispositivi Apple, le entertainment card,i prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta &Vinci, le polizze, le liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld.

Tutti i dettagli dello sconto sono disponibili direttamente nella pagina dedicata sul sito Mediaworld.