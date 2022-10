MediaWorld lancia lo show delle grandi offerte: c'è anche iPhone

Al netto dell'offerta MediaWorld su un Google TV Sony, torniamo ad approfondire le iniziative promozionali lanciate dalla popolare catena. Infatti, quest'ultima ha avviato il cosiddetto "show delle grandi offerte".

Infatti, MediaWorld definisce proprio così l'iniziativa "Sottocosto", che proseguirà fino al 10 ottobre 2022 e include miriadi di promozioni su parecchi prodotti tecnologici. Per intenderci, non mancano smartphone, smartwatch, auricolari, computer, tablet e chi più ne ha più ne metta.

Potreste insomma voler dare un'occhiata al portale ufficiale di MediaWorld in questo periodo, ma in questa sede effettuiamo un rapido resoconto relativo ad alcuni prodotti finiti al centro di offerte in questo contesto. A tal proposito, la catena mette in evidenza lo sconto su iPhone 13 da 128GB, proposto adesso a 779 euro (anziché 939 euro, sconto del 17,03%).

C'è poi un'offerta del 29,54% su Xiaomi Redmi 10C da 4/128GB, venduto ora a 154,99 euro (al posto dei precedenti 219,99 euro). Non manca inoltre uno sconto del 24,75% su Samsung Galaxy S22 da 256GB, proposto adesso a 699 euro (anziché 929 euro, c'è anche una promozione relativa a DAZN).

Non ci sono tuttavia solamente smartphone, dato che, ad esempio, c'è un possibile risparmio del 18,71% su Apple MacBook Air 13 con chip M1, che viene ora venduto a 999 euro (al posto di 1.229 euro). Insomma, sono attivi parecchi sconti in ambito tech.