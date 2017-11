Mediaworld lancia, solo per oggi, il Total Black Friday

Solo per oggi, 20 Novembre, è disponibile sul sito web ufficiale e nei vari punti vendita, il, una giornata di promozioni che anticipa il venerdì rosso che ricadrà il prossimo 24 novembre.

Nella lista degli oggetti scontati figura l’iBike Balboard Zero Black, un hoverboard da 120 grammi in grado di raggiungere una velocità massima di 12 chilometri orari e che può essere portato a casa a 139 Euro contro i 229,99 Euro, per un risparmio complessivo di 90,99 Euro.

E’ anche disponibile lo speaker professionale wireless Bose Soundlink, a 99,99 Euro contro i 119,99 Euro di listino. Chiude il volantino, almeno momentaneamente, il 50% di sconto su tutti i film da oggi, 20 Novembre, fino al 26. L’occasione giusta per iniziare a preparare i regali di Natale.

Chiaramente, qualora dovessero esserci altre offerte da parte della famosa catena di distribuzione italiana, aggiorneremo immediatamente la notizia inserendo le nuove. La settimana che è appena iniziata si profila ricca di sconti!

Per maggiori informazioni sul Total Black Friday, vi rimandiamo alla pagina ufficiale.