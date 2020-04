Mediaworld lancia i Sony Days: sconti su TV, cuffie e fotocamere

Mediaworld annuncia oggi il lancio della nuova promozione sui prodotti Sony. Sono infatti partiti oggi i "Sony Days", che saranno attivi fino al prossimo 14 Aprile e che propongono anche la consegna gratuita a casa. Nel volantino troviamo TV, prodotti audio & hi fi e per la fotografia a prezzi ridotti.

Tra i televisori, il Sony KD43XG8396 da 43 pollici può essere acquistato a 649 Euro, rispetto agli 899 Euro di listino. Il KD65AG8 da 65 pollici invece può essere portato a casa a 2099 Euro, per una riduzione importante se si conta che il prezzo di listino è di 3499 Euro. In sconto troviamo anche il KD55XG8596 da 55 pollici, a 699 Euro, 400 Euro in meno dai 1099 Euro del produttore. Scendendo di prezzo, troviamo anche il KD43XG7077 da 43 pollici a 399 Euro.

Per quanto riguarda gli accessorio audio & hi fi, invece, la soundbar HTS350 passa a 159,99 euro, mentre le cuffie WH1000XM3B possono essere acquistate a 279,99 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 379 Euro di listino. La cassa bluetooth MHCV02 invece passa a 149,99 Euro.

Infine, nel reparto della fotografia troviamo la mirrorless Sony Alpha ILCE-5100L con obiettivo 16-50mm a 319 Euro, mentre l'obiettivo SEL-55210B per le mirrorless può essere acquistato a 219,99 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.