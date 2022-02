MediaWorld lancia a sorpresa la Apple Night: sconti su iPhone 13 e non solo

Effettuiamo un update notturno inusuale, ma che potreste non voler perdere se siete alla ricerca di qualche prodotto Apple. Ebbene, completamente a sorpresa, MediaWorld ha lanciato la Apple Night, una nottata di sconti legata ai dispositivi della società di Cupertino.

Le offerte sono state lanciate, senza troppo preavviso, nella serata del 23 febbraio 2022 e proseguiranno fino alle ore 09:00 del 24 febbraio 2022. Insomma, sì tratta di un'iniziativa temporale che potremmo definire lampo, motivo per cui abbiamo deciso di informarvi in merito a un orario a cui qualcuno farebbe riferimento come "improbabile".

Vista anche la tarda ora, non staremo qui ad approfondire ogni singola offerta sui miriadi di prodotti Apple che rientrano nell'iniziativa promozionale, ma potete fare riferimento al portale ufficiale di MediaWorld per tutti i dettagli del caso.

Al netto di questo, vi basti sapere che tra i vari prodotti in sconto c'è anche iPhone 13. Per il resto, se nella homepage del sito Web di MediaWorld non vedete nulla in questo momento, probabilmente vi siete semplicemente svegliati troppo tardi.