MediaWorld lancia a sorpresa il NO IVA su 'tutto': poche ore per usufruirne

Non sono disponibili solamente offerte relative a televisori da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha avviato, a sorpresa, l'iniziativa NO IVA. Quest'ultima coinvolge miriadi di prodotti di vario tipo, estendendosi un po' a "tutto" il catalogo di MediaWorld.

Più precisamente, dai termini e condizioni dell'iniziativa, denominata "NO IVA 5 e 6 febbraio", apprendiamo che "la promozione è attiva su tutti i prodotti disponibili online esclusivamente con IVA al 22% AD ESCLUSIONE di: tutte le console, gli Smartphone Apple iPhone 13/128GB e iPhone 13/256 (compresi quelli degli operatori telefonici [...]), Apple iPad Air Wi-Fi 64 Gb [...], Apple MacBook Air 256Gb [...], i prodotti ceduti nell'ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite e le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta & Vinci, le polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld, solo online Film (DVD e Blu-ray) che Musica (CD - DVD Musicali – Vinile)".

Insomma, ci sono diverse tipologie di prodotti escluse, ma per il resto nelle giornate del 5 e 6 febbraio 2022 (dunque l'iniziativa rimarrà valida per relativamente poche ore) potrebbe interessarvi consultare il portale ufficiale di MediaWorld, in quanto ci sono miriadi di sconti del 22% su smartphone, notebook da gaming e molto altro. I prezzi dei dispositivi coinvolti mostrati sul sito Web della catena sono già scontati.