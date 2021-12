MediaWorld lancia a sorpresa i Mega Sconti di Natale: c'è anche Honor 50!

Se pensate che l'iniziativa Buon Natale di MediaWorld rappresenti l'unica occasione per mettere sotto l'albero qualche prodotto tech, vi sbagliate. Infatti, un po' a sorpresa a dire il vero, è arrivato il lancio dei Mega Sconti di Natale.

Questi ultimi proseguiranno fino al 26 dicembre 2021, sono disponibili solamente online e mettono a disposizione la consegna gratuita. Si tratta di un'iniziativa un po' "nascosta", in quanto accessibile mediante un "piccolo" banner che compare solamente ogni tanto nella home page del portale di MediaWorld, ma questo non significa che sia meno interessante rispetto alle iniziative "principali", anzi.

Per intenderci, tra le varie offerte che fanno capolino nella pagina dedicata ai Mega Sconti di MediaWorld, che mette in evidenza promozioni relative a svariate tipologie di prodotti, dai televisori agli elettrodomestici, c'è quella relativa allo smartphone Honor 50. Quest'ultimo viene infatti venduto a un prezzo pari a 449 euro (anziché 529 euro), nella variante "brandizzata" WindTre da 6/128GB. Ricordiamo che Honor 50 è disponibile in Italia da novembre 2021.

Per farvi un altro esempio di offerta legata ai Mega Sconti di MediaWorld, dovete sapere che c'è anche un televisore particolarmente low cost che aspetta di essere posizionato sotto l'albero di Natale. Infatti, il modello OK ODL32675H-TB, potenzialmente adatto a chi non ha troppe esigenze, viene adesso venduto a 169,99 euro (al posto di 199,99 euro).

In ogni caso, ovviamente quelli citati sono solamente degli esempi, ma ci sono anche molti altri sconti attivi sul sito Web della nota catena, quindi potreste voler approfondire la questione in questo periodo natalizio.