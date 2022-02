MediaWorld lancia a sorpresa offerte graffianti: sconti folli nella notte di Sanremo

A sorpresa, c'è il bis: non è infatti attivo solamente il volantino musicale da MediaWorld, ma è disponibile anche un'iniziativa promozionale per certi versi inaspettata. Infatti, la nota catena ha annunciato una nottata di sconti folli, che coincide tra l'altro con l'inizio della 72esima edizione del Festival di Sanremo.

In realtà, gli sconti sono relativi allo "Speciale Capodanno Cinese", in quanto siamo ufficialmente entrati nell'anno della Tigre. In ogni caso, se contestualizzata all'Italia, la notte tra l'1 febbraio 2022 e il 2 febbraio 2022 diventa a questo punto interessante sotto diversi punti di vista, anche per gli appassionati del mondo tech che non sono propriamente soliti seguire "assiduamente" la kermesse canora nostrana.

MediaWorld ha infatti deciso di lanciare miriadi di offerte sui prodotti più disparati, dai televisori agli smartphone, passando per molto altro. Ad esempio, il robot aspirapolvere di Samsung che avevamo già trattato su queste pagine ora è sceso ulteriormente di prezzo, arrivando a costare 199,99 euro (mentre prima il costo era di 217,99 euro, il prezzo di listino sarebbe invece di 399 euro). In ogni caso, potete approfondire tutte le promozioni disponibili mediante il portale ufficiale di MediaWorld.

L'iniziativa "Speciale Capodanno Cinese", che tra l'altro offre la consegna gratuita, è attiva solamente online e sarà disponibile fino alle ore 09:00 del 2 febbraio 2022. Insomma, ci saranno relativamente poche ore a vostra disposizione per usufruire delle promozioni in seguito alla pubblicazione di questa notizia. D'altronde, MediaWorld ha lanciato le offerte per festeggiare una singola notte.