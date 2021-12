MediaWorld lancia a sorpresa gli Xiaomi Days: sconti su smartphone e altro

Dopo aver trattato le classiche offerte giornaliere di MediaWorld, torniamo ad approfondire su queste pagine quanto proposto dalla popolare catena in ambito tech per via del lancio di un'iniziativa promozionale per certi versi inaspettata. Infatti, a ridosso del Natale 2021 sono arrivati gli Xiaomi Days.

Questi ultimi, attivi sia online che in negozio a partire dal 17 dicembre 2021, proseguiranno fino al 20 dicembre 2021 e potrebbero dunque rivelarsi una buona occasione per mettere qualcosa sotto l'albero di Natale. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: c'è proprio un volantino di MediaWorld relativo agli Xiaomi Days. Ovviamente, come ben potete immaginare visto il brand coinvolto, le offerte coinvolgono diverse tipologie di prodotti.

Più precisamente, tra i principali prodotti messi in evidenza nell'ambito dell'iniziativa c'è il modello da 6/128GB dello smartphone Redmi Note 10 Pro, che viene proposto a 269 euro (anziché 329 euro). Non manca poi uno sconto sul monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter Essential, che viene venduto a un prezzo pari a 249 euro (al posto dei precedenti 349 euro).

Si fanno inoltre notare gli sconti relativi alla smartband Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC e alla scopa ricaricabile Xiaomi Vacuum Cleaner G10, giusto per citare altre due tipologie di prodotti che rientrano nell'iniziativa. Insomma, potrebbe interessarvi fare un salto da MediaWorld in questi giorni che precedono Natale.