MediaWorld lancia a sorpresa la Xiaomi Night: nottata di sconti folli

Arriva così, come un fulmine a ciel sereno, l'annuncio da parte di MediaWorld: c'è la Xiaomi Night, ovvero una nottata di grandi sconti dedicata a coloro che apprezzano i prodotti del noto brand.

Il reveal dell'iniziativa promozionale è arrivato mediante i canali social della succitata catena, ad esempio il profilo ufficiale Instagram di MediaWorld. In ogni caso, il tutto rimarrà attivo per un tempo limitato in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto, come potete ben immaginare visti i tempi particolarmente rapidi legati all'annuncio e al lancio delle promozioni, si tratta di un'iniziativa lampo.

Più precisamente, la durata è di 12 ore. La Xiaomi Night è infatti partita alle ore 21:00 del 19 settembre 2021 e continuerà fino alle ore 09:00 del 20 settembre 2021. Insomma, il tempo è piuttosto ristretto, ma sappiamo bene che non sono pochi gli appassionati di tecnologia che potrebbero decidere di fare le "ore piccole" per questo tipo di evento (o magari, perché no, dare un'occhiata alle offerte prima di recarsi sul posto di lavoro).

In questo contesto, potreste voler dare un'occhiata alla pagina del portale ufficiale di MediaWorld legata alla Xiaomi Night, in cui sono presenti tutte le offerte relative all'iniziativa. Tra i prodotti in promozione, non manca anche un monopattino elettrico.