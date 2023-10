Mediaworld lancia il Sottocosto di Ottobre 2023: super sconti fino al 15 Ottobre

Mediaworld lancia in giornata odierna il nuovo volantino, che propone il Sottocosto fino al 15 Ottobre 2023. In lista troviamo tantissimi prodotti del comparto d’elettronica ed informatica a prezzi ridotti.

Nella sezione telefonia, il Samsung Galaxy S22 nella variante con 256 gigabyte di storage è disponibile a 499 Euro, in calo del 46% rispetto ai 929,99 Euro. iPhone 14 da 128 gigabyte invece viene proposto a 799 Euro, il 22% in meno dai 1029 Euro imposti dal produttore di Cupertino. In offerta troviamo anche Apple Watch SE GPS Only, nella variante con cassa da 44mm in alluminio, che passa a 259 Euro, il 18% in meno rispetto ai 319 Euro di listino.

In offerta anche tanti PC e laptop. L’Acer Aspire 5 da 15,6 pollici è disponibile a 555 Euro, il 38% in meno rispetto agli 899 Euro imposti precedenti. Per chi è alla ricerca di un laptop da gaming, invece, l’MSI Thin G6 da 15,6 pollici è disponibile a 999 Euro, il 28% in meno dai 1399 Euro di listino.

Tra i TV, invece, il Samsung QE55S90CATXZT da 55 pollici viene proposto a 1349 Euro, in calo del 38% dai 2199,99 euro di listino, mentre l’LG QNED 55QNED756RA da 55 pollici è disponibile a 599 Euro, il 14% in meno dai 699 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.