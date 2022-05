Mediaworld lancia il Sottocosto: sconti fino al 15 Maggio 2022 online e nei negozi

Mediaworld lancia in giornata odierna il nuovo volantino, che porta il “Sottocosto” fino al 15 Maggio 2022 sia online che nei negozi. Protagonisti sono tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica, disponibili a prezzi ridotti rispetto a quelli di listino.

Tra i televisori, segnaliamo il Samsung QLED QE55Q80A da 55 pollici a 656 Euro, in calo rispetto ai 1415 Euro di listino, mentre l’LG NanoCell 43NAN0796PC 2022 da 43 pollici è disponibile a 352 Euro, dai 499 Euro di listino. Il Sony OLED KE48A9 da 48 pollici, invece, passa a 999 Euro, dai 1599 Euro di listino, mentre il Samsung UE65TU7090UXZT da 65 pollici è disponibile a 549 Euro.

Per quanto riguarda i PC ed i prodotti della smart home, invece, l’iPad da 10,2 pollici 2021 WiFi Only con 64 gigabyte di storage passa a 339 Euro dai 389 Euro di listino, mentre il MacBook Air da 13 pollici con SSD da 256 gigabyte e chip M1 è disponibile a 949 Euro, in calo rispetto ai 1159 Euro di listino. Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite da 10,4 pollici WiFi Only con 64 gigabyte invece passa a 269 Euro, dai 399 Euro precedenti.

Non mancano chiaramente gli smartphone tra i prodotti in sconto: iPhone 13 da 128 gigabyte scende di prezzo a 789 Euro, dai 939 Euro imposti dal produttore di Cupertino, mentre il Samsung Galaxy S22 Ultra da 256 gigabyte passa a 1149 Euro, dai 1379 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.