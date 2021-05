Mediaworld lancia il Sottocosto: tantissimi sconti fino al 16 Maggio 2021

Per celebrare il proprio compleanno, Mediaworld lancia oggi il Sottocosto "Auguri Mediaworld", che sarà disponibile fino al 16 Maggio 2021 con una serie di sconti su prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui smartphone e TV.

Tra gli smartphone, segnaliamo l'offerta su iPhone 12 da 128 gigabyte a 799 Euro, rispetto ai 989 Euro di listino. Lo Xiaomi Redmi Note 10 4/128Gb, invece, passa a 199 Euro, con un risparmio di 30 Euro se si tiene conto che di listino costa 229 Euro. Fronte iPhone, però, segnaliamo anche l'offerta sull'iPhone 12 Pro da 128 gigabyte, che passa a 1099 Euro, mentre la variante da 256 gigabyte è disponibile a 1299 euro. In sconto troviamo anche il Samsung Galaxy Z Flip 5G, a 779 Euro.

Per quanto concerne gli smartwatch, invece, Apple Watch SE GPS con cassa da 44mm in alluminio grigio siderale può essere acquistato a 299 Euro, mentre il Galaxy Watch Active2 da 44mm viene proposto a 179,99 Euro.

Non mancano all'appello le promozioni sui notebook e tablet: il MacBook Air da 256 gigabyte con chip M1 infatti è disponibile a 999 Euro, mentre il Galaxy Tab A7 viene proposto a 219 Euro.

Infine, tra i TV in offerta segnaliamo l'LG OLED 55CX da 55 pollici viene proposto a 1199 Euro, mentre l'LG OLED 48 C1 da 48 pollici è disponibile a 1399 Euro, 300 Euro in meno dai 1699 Euro di listino. In sconto anche il Samsung QLED QE55Q60TAUXZT da 55 pollici, a 629 Euro.

La lista completa delle promozioni può essere consultata a questo indirizzo.