Mediaworld lancia i Super Sconti Outlet: fino al 50% in meno su tanti prodotti

Mediaworld continua la campagna Let’s Go e lancia oggi i “Super Sconti Outlet”, che fino al 23 Aprile propongono riduzioni fino al 50% su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica.

Per quanto concerne gli smartphone, segnaliamo il Samsung Galaxy A33 128GB 5G a 255,99 Euro, il 34% in meno rispetto ai 389,99 Euro di listino, mentre Oppo Find X5 da 256 gigabyte viene proposto a 599,99 Euro, il 40% in meno dai 999,99 Euro imposti dal produttore asiatico. Interessante anche la riduzione su Xiaomi Redmi 10 2022 da 128 gigabyte, che passa a 183,99 Euro, il 20% in meno adi 229,99 Euro precedenti.

Passando ai TV, invece, il Samsung UE43BU8070UXZT da 43 pollici è disponibile a 341,99 Euro, il 40% in meno dai 569,99 Euro di listino, mentre l’LG 43UQ75006LF 2022 da 43 pollici passa a 349,99 Euro, il 22% in meno rispetto ai 449,99 Euro di listino.

Infine, tra i prodotti d’informatica e PC segnaliamo il MacBook Air con processore M2 8-core, 8GB di RAM ed SSD da 256 gigabyte a 1223,20 Euro, il 20% in meno dai 1529 Euro di listino. In sconto anche l’HP 15S da 15,6 pollici con processore AMD Ryzen 7, 16GB di RAM ed SSD da 512GB che passa a 629,99 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile attraverso questo indirizzo.