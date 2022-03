Mediaworld lancia i Supersconti di Primavera: sconti su smartphone, TV e PC fino al 50%

Mediaworld rinnova oggi il suo volantino e lancia i “Supersconti di Primavera”, in occasione dell’arrivo della nuova stagione. La nuova iniziativa promozionale permette di godere di sconti fino al 50% su smartphone, TV, PC e tanto altro.

Partendo dalle TV, segnaliamo l’LG 55NAN0776PA da 55 pollici a 549,45 Euro, il 45% in meno rispetto ai 999 Euro di listino, mentre il Samsung QLED QE55A80A da 55 pollici passa a 655 Euro, con un risparmio del 53% rispetto ai 1415 Euro. L’LG OLED 48A1 da 48 pollici, invece, può essere acquistato a 797,40 Euro, in calo rispetto ai 1329 Euro imposti dal produttore.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, il Samsung Galaxy S21 5G da 128 gigabyte viene proposto a 615,30 Euro, il 30% in meno rispetto agli 879 Euro di listino. Lo Xiaomi 11 Litr 5G NE nella variante 8/128Gb, invece, passa a 291,85 Euro, con un risparmio del 35% rispetto ai 449 Euro di listino. Sempre in questo comparto, sono disponibili a prezzo ridotto anche le Airpods con case si ricarica Lightning a 104,30 Euro: il risparmio è del 30% rispetto ai 149 Euro di listino.

Infine, tra i PC e tablet è disponibile il Galaxy Tab A8 da 10,5 pollici nella configurazione WiFi Only da 64 gigabyte a 223,20 Euro, mentre l’Huawei MateBook D15 da 15,6 pollici con 8GB di RAM e 512Gb di storage passa a 636,75 Euro.

La lista completa dei prodotti disponibili in offerta tra i Supersconti di Primavera è disponibile a questo indirizzo.