Mediaworld lancia la 'TV Mania': sconti su OLED, QLED e 4K fino all'11 Maggio

Nuova promozione lanciata quest'oggi da Mediaworld. Fino all'11 Maggio, sia online che nei negozi sarà possibile godere di un'ampia gamma di offerte su tantissimi TV e prodotti legati all'home entertainment. E' battezzata "TV Mania" e propone un extra sconto del 10% se si spende più di 799 Euro.

Tra i TV UHD in offerta troviamo il Sony KD75XG8096 da 75 pollici Ultra HD 4K a 1299 Euro rispetto ai 1799 Euro di listino, mentre l'LG 75UM7110PLB con la stessa diagonale scende a 949 Euro. In sconto c'è anche il Samsung UE82RU8000UXZT da 82 pollici a 1899 Euro, per un risparmio di 100 Euro.

Non mancano ovviamente gli OLED. L'LG 55C9PLA da 55 pollici può essere acquistato a 1499 Euro, 500 Euro in meno rispetto ai 1999 Euro. Il Sony KD65AG8 da 65 pollici invece viene scontato a 2299 Euro, mentre il Panasonic TX-55GZ960E passa a 1299 Euro, per un risparmio di 320 Euro.

Infine, tra i TV QLED in sconto segnaliamo il Samsung QE65Q82RATXZT da 65 pollici Ultra HD 4K a 1199 Euro, mentre il QE55Q90RATXZT da 55 pollici passa a 1299 Euro dai precedenti 1499 Euro. Restando nei 55 pollici, anche il QE55Q82RATXZT è in sconto a 799 Euro, mentre il QE55Q80RATXZT può essere acquistato a 799 euro dai 1049 Euro di listino.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.